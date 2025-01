Beim Training am Donnerstag begrüßte Aue mit Maximilian Schmid auch einen Probespieler. Der 21-jährige Mittelstürmer steht derzeit beim 1. FC Köln unter Vertrag. Dort absolvierte er in der laufenden Saison 15 Spiele für die Regionalliga-Mannschaft. „Das ist ein Spieler, den wir schon länger beobachten. Er bleibt drei Tage dabei, am Sonntag gegen Lok wird er auch spielen. Dann werden wir entscheiden“, so Härtel.