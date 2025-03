Eben jene akribische Arbeit zahlt sich so langsam aber sicher auch in Aue aus. Nach einem mehr als holprigen Start mit nur zwei Punkten aus fünf Spielen lief es bei den "Veilchen" zuletzt wieder rund. Das 2:1 am vergangenen Sonntag gegen Viktoria Köln war bereits der dritte Sieg in Serie. Statt nach unten kann der Blick in der Tabelle so langsam aber sicher wieder nach oben gerichtet werden - vorausgesetzt, es läuft auch in Rostock wieder erfolgreich.