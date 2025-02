Den 5:2-Sieg gegen 1860 München haben die Dresdner schnell beiseitegelegt. Die volle Konzentration geht auf das Ostderby am kommenden Samstag (14 Uhr live bei SPORT IM OSTEN im TV, Stream und im Liveticker) bei Hansa Rostock. Großes Ziel ist, mehr Kontinuität in die Leistungen und Ergebnisse zu bekommen, wie man es im Dezember bereits einmal geschafft hatte. Dabei erwartet Cheftrainer Thomas Stamm einen aggressiven Gegner, der in der vergangenen Woche in Mannheim böse mit 0:5 unter die Räder gekommen war.