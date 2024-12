Mit Intensität und Kompaktheit will Erzgebirge Aue die schwere Drittliga-Aufgabe in Ingolstadt meistern. Nach zwei Niederlagen in Folge und zuletzt nur elf Punkten aus zwölf Spielen hofft Interimscoach Jörg Emmerich am Samstag auf eine Trendwende. SPORT IM OSTEN überträgt die Partie ab 14 Uhr live im MDR FERNSEHEN und Stream.