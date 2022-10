Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga hat der FC Ingolstadt ein wahres Auf und Ab in der 3. Liga erlebt. Auf den Auftaktsieg gegen Bayreuth folgte eine herbe Packung gegen Duisburg und so lief es oft: Offensiven Glanzleistungen folgten blutleere Auftritte.

Es gibt bislang keine Konstanz im Spiel von Rüdiger Rehm. Das Spiel gegen Zwickau dürfte dem Tabellen-Achten ganz recht kommen. Immerhin konnte der FCI bislang jedes Spiel gegen die Westsachsen für sich entscheiden. Was Ingolstadt in dieser Saison in jedem Fall konstant bringt, ist Einsatz. Der FCI bringt stets eine ordentliche Dosis Körperlichkeit ins Spiel. Mit 26 Gelben, einer Gelb-Roten und einer Roten Karte steht der FCI in der Fairplay-Wertung auf dem vorletzten Platz. Zum Vergleich: Beim FSV stehen bislang 16 Gelbe und eine Gelb-Rote Karte zu Buche.

Der FSV Zwickau hat einen durchwachsenen Saisonstart hinter sich. Erfreulichen Siegen, wie die gegen Aue oder Bayreuth, stehen herbe Enttäuschungen, wie das 0:3 gegen Verl oder das jüngste 1:2 gegen Dortmund II gegenüber. Das Grundproblem der Westsachsen liegt klar auf der Hand: Es fallen zu wenig Tore im Angriff. Außerdem ist Defensive nicht sattelfest genug, um die Offensivschwäche zu kompensieren. Und jetzt kommt auf die Mannschaft von Joe Enochs in Ingolstadt eine starke Drittliga-Mannschaft zu, die sich zwar ebenfalls noch in der Findungshase befindet, aber vor allem in der Offensive viel Qualität hat. Testroet, Doumbouya und Bech seien alles "torgefährliche Jungs, die sich schnell in die Liga zurückgefunden haben", so Enochs.