Dabei hätte es genug Grund für Ausreden gegeben: Niklas Kreuzer bekam kurz vor dem Pokalspiel die Horrordiagnose Hodenkrebs, was die Kaderplanung so kurz vor Ende des Transferfensters durcheinander gewirbelt hat. Mit Marvin Ajani hat der HFC aber noch fix einen alten Bekannten an die Saale gelotst.