Knipping verteidigt Capretti

Tim Knipping hegt trotz Abstiegs keinen Groll gegen Ex-Trainer Capretti. Bildrechte: IMAGO / Dennis Hetzschold Dynamo-Kapitän Tim Knipping nimmt den Deutsch-Italiener dennoch in Schutz: "Wir hatten auch unter seinem Vorgänger Alexander Schmidt schon Probleme. Capretti ist ein ganz feiner Typ. Es hat mir für ihn sehr leidgetan, er musste ganz viel einstecken." Von daher verspüre er auch keine Extra-Motivation für das Wiedersehen mit dem Ex-Trainer. "Am Montag kann er aber nochmal warten, danach von mir aus aber gern jedes Spiel gewinnen. Ich wünsche ihm nur das Beste", meint der Innenverteidiger.

Für Capretti war es vielleicht ein Fehler, zum zweiten Mal in Folge ein Amt als Feuerwehrmann anzutreten. Der ausgebildete Lehrer galt bei seiner erfolgsreichsten Station in Verl als mittelfristiger Konzepttrainer. Möglich, dass der Einstieg mitten in der Saison ohne Einfluss auf den eigenen Kader seine eigentlichen Fähigkeiten verschleiert.

Schon wieder Heimspielatmosphäre für Dynamo?

Stefan Kutschke trug fünf Jahre das Trikot des FCI - auch oft gegen Dynamo wie hier seinen Teamkollegen Julius Kade. Bildrechte: IMAGO / Steffen Kuttner Fakt: In Ingolstadt hängt der Haussegen richtig schief. Am Freitagabend erklärte Sportdirektor Malte Metzelder seinen Rückzug. Die FCI-Ultras haben per offenem Brief einen Stimmungsboykott für das Spiel angekündigt, schon gegen Freiburg II (0:1) kamen zuletzt nur 4.200 Zuschauer. Dresdens Angreifer Stefan Kutschke, der nach fünf Jahren bei den Schanzern erstmals zum Ex-Klub zurückkehrt, sieht das dennoch nicht als Vorteil. "Das kann immer auch einen Impuls geben", sagt der Routinier. Die Fangruppierung Ingolstadt Supporters fordert außerdem: "Die Trainerfrage muss zweifelsfrei nachhaltiger gestaltet werden!" Capretti steht also schon jetzt mächtig unter Druck.

Dazu kündigen sich allein 1.400 Gästefans an. Dynamo könnte so etwas wie Heimspielatmosphäre haben. Nach zuhause kommen fühlt es sich für Kutschke dagegen nicht mehr an. Der formstarke Sturmtank (schon sechs Tore in diesem Kalenderjahr) erzählt: "Von den Leuten, mit denen ich im Guten auseinandergegangen bin, sind nur noch wenige da.“ Das klingt nicht gerade nach Freundschaftsduell, obwohl sich noch mehr alte Bekannte wiedertreffen.

Achtung vor Dynamo-Schreck Testroet

Drei Optionen als Kammerknecht-Ersatz - darf Ehlers ran?

Kammerknecht (vorn in der Mitte) fehlt gesperrt, Paul Will (links) und Kevin Ehlers (hinten) sind Kandidaten für seinen Ersatz. Bildrechte: IMAGO / Hentschel Personell muss Dynamo auf den gelbgesperrten Claudio Kammerknecht verzichten. Der Abwehrmann half zuletzt als Mittelfeld-Abräumer glänzend aus, erzielte gegen Duisburg (2:0) sogar das Führungstor. Glücklicherweise ist Stamm-Sechser Paul Will rechtzeitig nach einer Sprunggelenksverletzung zurück. Ob er allerdings schon 90 Minuten durchhalten kann, ist damit kaum gesagt.