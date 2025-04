Nach dem jüngsten 1:1 gegen Osnabrück rumort es mehr denn je beim Pokalschreck der Vorsaison. Auch Trainer Rüdiger Ziehl steht in der Schusslinie. Nur ein Sieg gegen Aue wird die Kritiker verstummen lassen. Entsprechend motiviert dürfte der Tabellenvierte auflaufen. "Saarbrücken hat ein erfahrenes Team, Heimrecht und Aufstiegsambitionen. Uns erwartet folglich eine ganz schwere Aufgabe", so Härtel.

Erzgebirge Aue stoppte indes seine Niederlagenserie und gewann nach drei sieglosen Spielen mit etwas Glück und einem Joker-Tor. Maxim Burghardt traf fünf Minuten nach seiner Einwechslung. Das Abwehrtalent musste stürmen, weil Aue wegen einer Grippewelle personell auf dem Zahnfleisch ging und einige geschwächte Spieler zwar auf der Bank saßen, aber keine ernsthafte Option waren. Auch in Saarbrücken reisen die Auer ersatzgeschwächt an, zumal mit Boris Tashchy ein weiterer Offensivmann ersetzt werden muss. Tashchy sah gegen die Schwaben in der 74. Minute seine fünfte gelbe Karte und fehlt gesperrt.