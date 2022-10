Nur ein Zähler aus den letzten drei Punktspielen, für den FSV Zwickau wird es mal wieder Zeit, das Konto aufzupeppen. Mit elf Punkten (Platz 16) steht die Mannschaft von Trainer Joe Enochs kurz vor dem Strich. Der kommende Gegner Saarbrücken rangiert auf dem achten Rang (17 Punkte), ist zuhause noch ungeschlagen.

Saarbrücken: Cheftrainer Koschinat entlassen

Also eine äußerst knifflige Aufgabe für die Zwickauer, die zudem auf einen Kontrahenten treffen, der sich am Montag (10. Oktober) von Chefcoach Uwe Koschinat getrennt hat. Die 0:1-Niederlage beim SV Waldhof Mannheim wurde dem 51-Jährigen zum Verhängnis. Der FCS hat im Gegensatz zu Zwickau hohe Ziele und peilt den Aufstieg in die 2. Bundesliga an. Interimsweise leitet nun Manager Rüdiger Ziehl das Training der Blau-Schwarzen, er wird wohl gegen den FSV auf der Bank sitzen. Uwe Koschinat musste beim 1. FC Saarbrücken seinen Hut nehmen. (Archiv) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

FSV-Coach Enochs: "Vielleicht eine kleine Unsicherheit ausnutzen"

"Es kommt etwas Neues auf uns zu, sei es das Personal oder von der Grundaufstellung her etwas anderes", sagte Zwickaus Coach Enochs auf der Pressekonferenz. Im Klartext: Die Zwickauer fahren zu einem Gegner, der schwer einzuschätzen ist. Darin sieht Enochs aber auch eine Chance: "Die 3. Liga ist ein Hauen und Stechen. Man sieht jede Woche, dass ein vermeintlich kleiner Gegner gegen einen großen gewinnt. Saarbrücken hat andere Ambitionen als wir. Das ist die Möglichkeit für uns in Saarbrücken, dass wir vielleicht eine kleine Unsicherheit ausnutzen können".

Dazu müssen sich die Zwickauer jedoch auf ihre Stärken besinnen, die in den letzten Partien etwas abhandengekommen sind. Beispielsweise das "Ausnutzen der Standards", betonte Enochs.

Der "King" ist dabei

Nach der Videoanalyse und Training haben sich die Zwickauer bereits am späten Freitagvormittag (14. Oktober) auf den Weg an die deutsch-französische Grenze gemacht. Mit im Bus saß auch Ronny König, der sich in der SVWW-Partie eine Kopfverletzung zugezogen hatte. "Ronny steht wieder zur Verfügung, er hat auch diese Woche wieder trainiert", gab Enochs bekannt. Ronny König zog sich im Spiel gegen Wehen Wiesbaden eine Kopfverletzung zu. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Dafür fällt nach Aussage des Coaches Felix Brand "für drei bis vier Wochen aus, er hat sich hat sich im Laufe der Woche verletzt". Ein Lichtblick ist Till Streller, der "wieder auf dem Platz ist und mittrainiert hat".

Drei Spiele in Saarbrücken: Zwickau hat noch nie verloren

Ein Blick ins Geschichtsbuch verrät, so hoch hängen die Trauben für den FSV Zwickau beim 1. FC Saarbrücken nun doch nicht. In der vergangenen Drittliga-Saison nahmen die "Schwäne" einen Punkt mit. Nach der FCS-Führung durch Lukas Boeder (21.) traf Johan Gomez (79.) zum Endstand von 1:1 (Hinspiel 1:2). Und in der Spielzeit vorher entführten die Zwickauer in einem Geisterspiel im Ludwigspark dank eines 2:1 sogar drei Punkte. Morris Schröter (51./FE) und Ronny König legten ein 2:0 vor, bevor Bone Uaferro (84.) lediglich der Anschluss gelang (Rückspiel 2:0).

Bereits in der Saison 1994/95 kreuzten beide Mannschaften die Klingen, damals in der 2. Bundesliga. Das Spiel in Saarbrücken endete 1:1. Bernd Tipold (2.) brachte die Zwickauer früh in Führing, Joe-Max Moore (45.) glich zum Endstand aus (Rückspiel 0:0).