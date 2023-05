Wie schon in den vergangenen Wochen hat der Hallesche FC (15.) auch für die verbleibenden drei Ligaspiele, beginnend mit der Auswärtspartie in Saarbrücken am Samstag, nur ein Ziel: den Klassenerhalt. Der 1:0-Erfolg gegen Ingolstadt am vergangenen Wochenende hat der Elf von Sreto Ristic ein kleines Polster geschaffen. Dieses Polster ist sogar so dick, dass die Klasse schon an diesem Wochenende gehalten werden könnte. Entscheidend sind neben dem Spiel des HFC in Saarbrücken auch die Partien Mannheim - Oldenburg und Osnabrück - Meppen. Denn wenn Meppen und Oldenburg nicht gewinnen, kann Halle den Klassenerhalt mit einem Sieg perfekt machen.