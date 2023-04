Anfang warnte vor einer Mannschaft, "die gute Qualität in ihren Reihen hat, die vorne Zielspieler mit Präsenz und fußballerischen Elementen hat, die fleißig punktet" und in der darüber hinaus auch "Moral steckt." Das bewiesen die Blau-Schwarzen erst jüngst in Zwickau, wo ihnen nach einem 0:2-Rückstand bis in die Schlussviertelstunde hinein Angriffsroutinier Adriano Grimaldi per Doppelpack noch immerhin das Remis rettete.