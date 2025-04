Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden will gegen wuchtige Saarbrücker bestehen

34. Spieltag

18. April 2025, 08:33 Uhr

Fünf Endspiele bis zum Aufstieg in die 2. Bundesliga: Am Sonntag gastiert Drittliga-Spitzenreiter Dynamo Dresden beim Dritten in Saarbrücken. Trainer Thomas Stamm weiß, dass sein Team "einen herausragenden Tag braucht".