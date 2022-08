Und das wäre in Sachen Heimstatistik bitter nötig. Der letzte Heimsieg liegt mehr als acht Monate zurück: Am 5. Dezember 2021 bezwang die SGD den Karlsruher SC mit 3:1. Das sind elf Spiele im eigentlichen "Pfund" Rudolf-Harbig-Stadion, die Dynamo nicht gewinnen konnte. Gegen Verl könnte der Knoten vor mehr als 19.000 Fans platzen, den so viele Tickets wurden bereits verkauft. In den beiden bisherigen Spielen war die spielerische Leistung der SGD in Ordnung. Gegen Halle kam aber der Wille, und auch etwas Glück, dazu. Mit diesen Zutaten hatten die Dresdner ihre Negativserie beendet. Nach 21 Pflichtspielen ohne Sieg gelang den Sachsen erstmals wieder ein Erfolg.