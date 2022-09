Nach der Freude über den Derbysieg in Aue kehrt beim FSV Zwickau wieder so etwas wie Normalität ein, denn der nächste Gegner kündigt sich an. Am Sonnabend (17. September) empfängt die Mannschaft von Joe Enochs die zweite Vertretung von Borussia Dortmund. Der Anstoß in der GGZ-Arena erfolgt 14 Uhr, "Sport im Osten" ist per Live-Ticker dabei. Alles Wissenswerte gibt’s zudem im Audio-Stream zu hören, zu erreichen bei mdr.de/sport und in der "SpiO"-App.