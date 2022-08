Der FSV Zwickau strebt am Dienstag (ab 19 Uhr im Liveticker der SpiO-App) den zweiten Dreier in der noch jungen Drittliga-Saison an. Nach dem spektakulären 3:2-Auftaktsieg gegen den Halleschen FC und der bitteren Auswärtsniederlage beim SV Meppen soll gegen Duisburg der nächste Erfolg eingefahren werden.



"Wir wären natürlich mit einem besseren Gefühl in die Englische Woche gegangen“, erklärte FSV-Verteidiger Nils Butzen nach der Niederlage in Meppen, wo der FSV 40 Minuten in Unterzahl spielte und trotz ansprechender Leistung in der Schlussviertelstunde drei Gegentreffer kassierte. Es gehe nun darum, auf den guten Ansätzen aufzubauen und einige Dinge "punktuell" zu verbessern, so Butzen weiter.