Der 49 Jahre alte Coach ist mit einem einzigen Ziel an die Arbeit gegangen: die Klasse halten. Um das zu erreichen, setzt er auf die Grundtugenden des FSV. Die Basisthemen wie Einstellung, Mentalität und Leidensfähigkeit seien in der Mannschaft vorhanden und sollten genutzt werden, sagte Thielemann schon bei seiner Vorstellung. Der Klassenverbleib sei möglich und auch der Weg dahin klar. Mit Auftritten wie bei der kämpferischen 3:5-Niederlage gegen Bayreuth am vergangenen Wochenende ist das machbar. "Wir werden auf das aufbauen, was in den vergangenen Jahren in Zwickau entstanden ist und auch das eine oder andere besser machen und verändern", so Thielemann. Verbessert werden muss vor allem die Defensive: Zwickau steckt mitten in einer Pleitenserie von drei Spielen und hat in der Zeit elf Gegentreffer kassiert.

Noel Eichinger (li.) und seine Zwickauer Teamkollegen boten Bayreuth zuletzt einen harten Fight, gingen aber dennoch leer aus. (Archiv) Bildrechte: Picture Point