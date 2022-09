Viktoria Köln dürfte voller Adrenalin anreisen. Die Rheinländer erlebten in dieser Woche im Pokal gegen den FC Bayern München das größte Spiel ihrer Karriere - trotz der 0:5-Niederlage. Das Ergebnis war aber zweitrangig, weil sich Viktoria achtbar aus der Affäre zog und eine halbe Stunde lang das torlose Remis halten konnte. Trainer Olaf Janßen war danach überglücklich und gestand: "Ich bin ehrlich: Ich bin mit einem mulmigen Gefühl ins Spiel. Ich habe gedacht, gegen die Bayern kann es auch 15 oder 20 geben, ohne dass du was dafür kannst." Mit nur fünf Gegentreffer fühle sich sein Team auch "wir ein Gewinner", sagte Janßen. Es wird spannend sein, ob seine Jungs, die bedingungslos kämpften, den Schalter umlegen können. Krasser könnte der Unterschied binnen fünf Tagen fast nicht sein.

Ich habe gedacht, gegen die Bayern kann es auch 15 oder 20 geben, ohne dass du was dafür kannst

Während Köln den Pokalabend genoss, musste Zwickau Hiobsbotschaften verkraften. Neuzugang Till Streller wurde in dieser Woche am Meniskus operiert. Der 19-Jährige fällt zwei Monate aus. Ebenfalls mehrere Wochen pausieren muss Yannik Möker, der an einer Schambeinentzündung laboriert. Schmerzlich vermisst wird auch Noel Eichinger, der Stürmer, der aus der Oberliga kam, verpasst die Hinrunde (Mittelfußbruch).