Am Sonnabend hat der Hallesche FC im Spiel zweier Tabellennachbarn den SC Verl zu Gast. Beide Teams sind nicht sonderlich gut aus den Startlöchern gekommen, haben jeweils vier Punkte auf dem Konto und rangieren haarscharf vor dem Strich auf den Plätzen 16 bzw. 15. Ein Dreier für den HFC würde die Sache entspannen. Die Mannschaft ist heiß und will mit Unterstützung des Publikums den zweiten Heimerfolg (der erste gelang gegen Oldenburg mit 2:0) in dieser Saison feiern.

HFC-Coach Meyer: Wollen "gleichzeitig unser Spiel durchdrücken"

Halles Trainer André Meyer hat den Gegner unter die Lupe genommen und Gemeinsamkeiten festgestellt. "Verl ist eine Mannschaft, die brutal offensiv spielt. Ich glaube, unsere Spielsysteme ähneln sich", sagte der 38-Jährige auf der Pressekonferenz und ergänzte: "Wir wollen sie so lange wie möglich an ihrem Spiel hindern und gleichzeitig unser Spiel durchdrücken."

Neuzugang Caras in der Startelf?

Ob Neuzugang Aljaz Caras bereits in der Startelf stehen wird, ließ Meyer offen. Fehlen wird dem Coach Innenverteidiger Jannes Vollert, der nach seiner Blinddarmoperation einige Wochen ausfallen wird. Ansonsten sind nach Aussage von Meyer alle Mann an Bord. Ein Wiedersehen wird es mit Joscha Wosz geben. Der 20-Jährige spielte in der Rückrunde der vergangenen Saison auf Leihbasis bei den Saalestädtern und wechselte jetzt von seinem Stammverein RB Leipzig zum SC Verl.

Nach Pokal-Blamage: Verl mit Wut im Bauch nach Halle

Unterdessen ist beim HFC-Gegner SC Verl Feuer unterm Dach. Die Mannschaft von Trainer Michel Kniat schien nach dem überzeugenden 3:0-Heimerfolg gegen den FSV Zwickau auf dem richtigen Weg zu sein, am Mittwochabend (31. August) erfolgte die Ernüchterung im Westfalenpokal. Der Drittligist musste nach einer 1:3-Niederlage bei Oberliga-Aufsteiger Delbrücker SC bereits in der zweiten Runde die Segel streichen. Verls Trainer Michel Kniat. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / PaetzelPress

Coach Kniat hatte sich total verzockt und nahm das Desaster auf seine Kappe. "Kein Vorwurf an die Jungs, sie haben alles gegeben, aber mein Plan war schlecht und meine Aufstellung auch", meinte er in der "Neuen Westfälischen"-Zeitung. Mit Nico Ochojski und Michel Stöcker hatte Kniat nur zwei Spieler aufgeboten, die beim Sieg gegen Zwickau in der Startelf gestanden haben.

Eine neue Personalie konnten die Verler allerdings auch noch vermelden. Kurz vor Transferschluss verpflichtete der Sportclub Mittelfeldspieler Yari Otto von Zweitliga-Schlusslicht Eintracht Braunschweig.