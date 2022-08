Zum einen unterstrich Markus Anfang: "Was im letzten Jahr war, das ist überhaupt kein Thema in der Mannschaft." Zum anderen betonte der 48-Jährige energisch: "Ich versuche nicht, irgendetwas zu verhindern, sondern ich versuche, einfach was zu gewinnen." Ebenso verwies er darauf, dass das Thema in seiner Wahrnehmung "im Umfeld keine große Rolle spielt." Die Leute, die nach den jüngsten beiden Spielen auf ihn zugekommen waren, seien positiv gestimmt gewesen und hätten viel mehr gemerkt, wie leidenschaftlich, kämpferisch, offensiv das neu zusammengewürfelte Drittligateam aufgetreten ist. "Wir waren sehr nah dran, Spiele für uns zu entscheiden."

Ein Schlüssel dafür, ist eine verbesserte Defensive. "Wir haben in den ersten zwei Pflichtspielen fünf Gegentore bekommen, das ist zu viel", weiß Anfang. Neben ihm saß Neuzugang Claudio Kammerknecht, dem aufgrund des Fragezeichens hinter Kevin Ehlers und Robin Beckers Ausfall erneut ein Startelfeinsatz neben Kapitän Tim Knipping in der Innenverteidigung machen darf. Paul Will könnte nach auskuriertem Muskelfaserriss Michael Akoto auf der Sechs ersetzen. Anfangs HFC-Amtskollege André Meyer muss derweil den Ausfall von Louis Samson (Muskelverletzung) im defensiven Mittelfeld kompensieren. Zudem entscheidet sich der Einsatz des angeschlagenen Mittelstürmers Sebastian Müller erst kurzfristig.

Die Hallenser brennen ihrerseits um Wiedergutmachung für den verpatzten Saisonstart in Zwickau, als sie aufgrund einer desolaten ersten Halbzeit bereits mit 0:2 ins Hintertreffen geraten waren, zu spät in Spur kamen und 2:3 verloren. Cheftrainer André Meyer berichtete am Donnerstag auf der HFC-Pressekonferenz von "viel Frust in der Kabine" darüber, dass "wir da etwas liegen gelassen" haben. Führungsspieler Niklas Kreuzer, der sechseinhalb Jahre für Dynamo spielte, sekundierte: "Es hat brutal genervt, was in Zwickau war."



Aber unisono betonten beide Protagonisten, dass die Fehler aufgearbeitet wurden und neue Motivation geschöpft sei. André Meyer erinnerte an die deutliche Leistungssteigerung nach der Pause in Zwickau und das überzeugende 4:1 im Test vor einer Woche gegen Regionalligist 1. FC Lok Leipzig: "Wir haben gesehen, dass wir aufs Gaspedal drücken können – und wir ziehen extrem viel Mut und Selbstbewusstsein aus dem Training und dem Spiel gegen Lok."