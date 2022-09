Am Samstag (14 Uhr im Ticker und live hören in der SpiO-App) wird der Hallesche FC versuchen, dem Spitzenreiter Punkte zu stehlen. Nach drei ungeschlagenen Spielen in Serie ist das Selbstbewusstsein groß. Trainer André Meyer sieht gegen den Liga-Primus durchaus Chancen: "Wenn wir am Limit sind und unser Potential abrufen, können wir mit jedem Gegner mithalten."

Im neunten Saisonspiel muss vor allem die Defensive funktionieren. Elversberg besticht mit unglaublich viel Torgefahr, hat schon 21 Mal getroffen und damit so oft wie keine andere Drittliga-Mannschaft. Statt quer geht es schnurstracks steil und tief. Erst zweimal blieb Elversberg in der laufenden Saison ohne Treffer. Maßgeblichen Anteil am Traumstart hat Luca Schnellbacher, der mit sechs Treffer die Torjägerliste der Liga anführt und dazu noch drei Treffer auflegte. Ob er gegen Halle auflaufen kann, steht noch in den Sternen. Der 28-jährige Topscorer laboriert an Oberschenkelproblemen und konnte nicht trainieren. Definitiv fehlen wird Robin Fellhauer (Rückenbeschwerden). Damit fällt im Defensivverbund eine wichtige Säule weg. Fellhauer stand in allen Spielen über die gesamte Distanz auf dem Platz.