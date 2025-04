"Von der Stimmung kann es ein Heimspiel werden" – und nicht nur deshalb freut sich Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm auf die Auswärtsaufgabe seines Teams am Freitagabend (4. April 2025, 19 Uhr im Audio-Livestream & SpiO-Ticker) bei der U23 von Hannover 96. Mindestens 7.000 Dresdner Fans machen sich gemeinsam mit ihrem Drittliga-Spitzenreiterteam auf den Weg nach Niedersachsen. Bei erwarteten 10.000 Zuschauern in der großen Arena in Hannover dürfte der Dynamo-Anhang damit klar akustisch dominieren.