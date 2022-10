Auch wenn es manchen erkämpften Sieg gab, mit der Leistung vom Heimsieg gegen Osnabrück zeigte sich der Trainer sehr zufrieden: "Da haben wir 95 Minuten lang ein richtig gutes Fußballspiel gemacht. Wir sind trotzdem 2:0 in Rückstand geraten. Aber es waren keine Situationen, wo wir klassisch ausgespielt worden sind. Wir haben ein Eigentor gemacht, und wir haben Standardsituationen kassiert. Aber wir haben den Fußball, den wir spielen wollen, von der ersten bis zur letzten Minute durchgezogen. Das ist das, was Patrick meinte: Wir müssen von dem, was wir machen zu 100 Prozent überzeugt sein und müssen unser Spiel in Essen durchbringen - bei aller Leidenschaft und aller Lautstärke in dem Stadion. Wir müssen bei uns bleiben und unseren Plan durchziehen."