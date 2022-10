Der FSV Zwickau hat in der 3. Liga auch schon bessere Zeiten erlebt. Nach 13 Spieltagen hängen die Westsachsen mit elf Zählern als 18. im Tabellenkeller fest. Der letzte Sieg wurde am 9. September beim 1:0-Erfolg bei Erzgebirge Aue eingefahren. Am Wochenende soll nun endlich die sportliche Wende beim Aufsteiger Rot-Weiß Essen erfolgen. "Wir glauben an uns und wir wissen, dass es eine sehr ernste Lage ist, in der wir sind. Wir alle sind fest davon überzeugt, dass wir da unten rauskommen werden. Wir fangen damit am Samstag an", gibt sich FSV-Coach Joe Enochs kämpferisch.

FSV-Coach Enochs: "Wir glauben an uns" Bildrechte: imago images/Picture Point