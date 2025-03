Schon nach dem 27. Spieltag – und damit so früh wie noch nie – war die Marke von drei Millionen Stadionbesuchern in dieser Saison geknackt. Weltweit ist die 3. Liga in Deutschland die Nummer 1, was die Zuschauerzahlen anbelangt. Ein Magnet: Dynamo Dresden. Es ist fast logisch, dass das Stadion in Essen am Samstag mit 19 000 Zuschauern ausverkauft ist.

Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner