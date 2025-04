Essen holte in der Rückrunde fast doppelt so viele Zähler wie Aue und machte mit dem Sieg von Mittwochabend "einen wichtigen Schritt im verrückten Abstiegskampf", wie RWE-Trainer Uwe Koschinat nach dem Spiel in Cottbus sagte. Essen könnte sich mit einem weiteren Erfolg vor heimischer Kulisse endgültig aller Abstiegssorgen entledigen: "Wir schauen jetzt brutal optimistisch auf die Aufgabe gegen Aue", so Koschinat, der seit Dezember im Amt ist und von seinen 18 Spielen mit Essen 13 gewann.