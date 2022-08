Fußball | 3. Liga Die rote Laterne loswerden: HFC will gegen Freiburg endlich punkten

Am Dienstagabend (9. August, 19 Uhr im Audio-Livestream und TIcker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) will der Hallesche FC in Freiburg endlich die ersten Punkte der Saison erspielen und den Fehlstart gegen Zwickau und Dynamo Dresen korrigieren. Dafür müssen sich die Hallenser aber ordentlich ins Zeug legen, denn die letzten Spiele zeigten dem Team noch einige Baustellen auf.