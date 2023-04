Gedanken hat sich der Coach auch darüber gemacht, wer den gesperrten Stefan Kutschke ersetzten könnte. Manuel Schäffler und Dennis Borkowski sind Optionen, entschieden sei aber noch nichts. "Wir warten noch das Training am Freitag ab."

Freiburg II steht als Tabellendritter noch vier Punkte vor Dynamo. Nur eins der letzten sechs Spiele gewannen die Breisgauer. Dennoch warnt Anfang vor einer "spielstarken Mannschaft". "Freiburg hat sehr viele Positionswechsel im Spiel und strahlt sehr viel Lust am Fußball aus. Wenn du sie spielen lässt, kann das sehr eng werden." Daher fordert der Coach von seinen Spielern, in den Zweikämpfen wach zu sein. "Wir wollen den Gegner unter Druck setzen und in den Zweikämpfen hart bearbeiten."