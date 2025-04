Bildrechte: Picture Point

Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue will in Verl weiter am Klassenerhalt basteln

35. Spieltag

24. April 2025, 18:09 Uhr

Der FC Erzgebirge Aue will nach dem wichtigen 2:1-Sieg gegen die Dortmunder Reserve am Samstag beim SC Verl nachlegen und weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln. Erschwerend kommt jedoch hinzu, dass die "Veilchen" in Liga 3 noch nie bei den Ostwestfalen gewinnen konnten.