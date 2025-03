Es sind nicht die besten Erinnerungen, mit denen Dynamo Dresden am Mittwochabend (19 Uhr im Audio-Livestream und Ticker) Borussia Dortmund II empfängt. Das letzte Heimspiel gegen die BVB-Bubis im Januar 2024 ging in der Schlussphase höchst unglücklich mit 1:2 verloren. Und auch das Hinspiel in dieser Saison endete mit dem gleichen Ergebnis.