Und der kommende Gegner? So richtig einzuschätzen ist Bielefeld nach dem Abstieg nicht. Aber wie in jedem Jahr gilt: die Zweitligaabsteiger gehören aufgrund ihrer (auch finanziellen) Voraussetzungen stets zum Favoritenkreis. "So werden die hier auch auftreten. Wir wissen, was auf uns zukommt", beschreibt es Anfang, auch wenn sich der DSC "erst noch formieren muss".



Für Kutschke sticht bei den Arminen besonders ein Mann heraus – sein Amtskollege Fabian Klos: "Ich ziehe meinen Hut vor Fabian Klos, der nicht gesagt hat, dass er mit dem Abstieg aufhört, obwohl bei ihm das Karriereende schon immer in der Schwebe war." Diese Mentalität, seine Fehler selbst wieder gerade biegen zu wollen, imponiert Kutschke: "Da hat er meine Hochachtung."