Im ausverkauften Rudolf-Harbig-Stadion kann Dotchev auf den zuletzt gelbgesperrten Marco Schikora zurückgreifen. Dafür fehlt Rotsünder Antonio Jonjic. Den Torschützen gegen Saarbrücken und Volltreffer-Sieger wird Dotchev wohl am Wochenende eine persönliche Auszeit gewähren. Dotchev hofft auf den Einsatz von Marvin Stefaniak. "Der gebürtige Dresdner trainiert schon wieder mit der Mannschaft", so der Coach. Der Offensivmann könnte gegen seinen Ex-Verein in die Startelf zurückkehren: ""Für ihn ist es ein besonderes Spiel, aber er soll auch klar im Kopf sein und nicht zu emotional."