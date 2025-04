Mit Pokalspielen hat Dynamo Dresden zuletzt nicht so gute Erfahrungen gemacht – im Landespokal scheiterte der Drittligist am unterklassigen Chemnitzer FC nach Verlängerung, und auch im DFB-Pokal musste Dresden in der 2. Runde gegen Zweitligist Darmstadt trotz bärenstarker Leistung Ende Oktober nach Verlängerung die Segel streichen. Dennoch will Dynamo-Trainer Thomas Stamm im anstehenden Drittliga-Spiel gegen den FC Ingolstadt am Mittwochabend (9. April 2025, ab 19 Uhr im Live-Ticker und komplett live hören in der App von SPORT IM OSTEN) das Pokal-Gesicht seiner Mannschaft sehen.