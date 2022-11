Ein einziger Sieg ist den Dresdnern in den vergangenen acht Drittligapartien gelungen. Am letzten Dienstagabend erst verhinderte ein Wiesbadener Schema-F-Eckball in der Schlussphase, dass die SGD wenigstens einen Punkt mit zurück in die sächsische Landeshauptstadt nahm. "Das nagt an uns, das zehrt an uns, das tut uns weh", gab Dynamo-Trainer Markus Anfang auf der Pressekonferenz am Donnerstag einen Einblick in das Seelenleben der Kabine. "Und es ist auch gut, dass es wehtut. Wären die Spieler nicht enttäuscht, würde etwas nicht stimmen."