Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden zum Jahres-Start gegen "richtig harten Brocken"

20. Spieltag

17. Januar 2025, 11:28 Uhr

Erster gegen Sechster zum Rückrundenstart. Dynamo Dresden muss am Sonntag gegen Viktoria Köln ran, die erst in dieser Woche den Stadtrivalen FC an den Rand einer Niederlage brachte. Und: Dynamo hat noch einen Neuzugang.