Bekommt die Formkurve von Dynamo Dresden im Heimspiel am Samstag (1. März 2025, 16:30 Uhr im Liveticker und Audiostream) gegen den SC Verl eine weitere Delle? Nach einem starken Herbst und dem Überwintern an der Tabellenspitze kassierten die Schwarz-Gelben in diesem Jahr bereits drei Niederlagen. In einer Tabelle, die nur die Spiele des Jahres 2025 abbildet, steht Dynamo auf Rang elf.