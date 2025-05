"Wir haben vielleicht nicht ganz so viele Trainingseinheiten gehabt in dieser Woche", verweist Stamm auf die ausgiebigen Feierlichkeiten nach dem Aufstieg. Dennoch stellt der 42-Jährige, für den vier Jahre 3. Liga mit Freiburg II und Dynamo enden, klar: "Ein Schaulaufen darf es nicht werden. Dann wird nicht das Resultat rauskommen, das wir uns erhoffen." Ein Heimsieg soll Dynamo Dresdens dreijährige Drittliga-Phase beenden: "Wir wollen eine gute Energie zeigen. Mutig nach vorn spielen und zielstrebig", gibt er seinem Team mit auf den Weg.

Einige Kicker aus dem Dynamo-Kader werden am Samstag zum letzten Mal das Dynamo-Trikot tragen. Zumindest vorerst, denn um einige Leihspieler buhlt Dresden noch. Klar ist jedoch: Sieben Spieler verlassen die Sachsen und werden vor dem Unterhaching-Spiel entsprechend verabschiedet. Das sind die Leihspieler Christoph Daferner (vom 1. FC Nürnberg), Jonas Sterner (Holstein Kiel), Andi Hoti (1. FC Magdeburg) und Mika Baur (Paderborn). Nicht verlängert werden die Verträge mit Tom Berger, Philip Heise und Phillip Böhm.

Immerhin gab Brendel bekannt, dass sich Dynamo für die kommende Saison in allen Mannschaftsteilen verstärken will: "Wir müssen offen sein für viele Positionen. Wir sondieren den Markt, wohlwissend, dass wir uns verstärken müssen", sagte Brendel und ergänzte auf Nachfrage: "Einzelne Positionen möchte ich nicht nennen."

Die Position des Trainers bleibt unberührt. Thomas Stamm führt Dynamo in die zweite Liga. "Ich bin nicht nach Dresden gekommen, um noch ein weiteres Jahr 3. Liga zu spielen", gab Stamm schon vor einem Jahr den Aufstieg als sein persönliches Ziel aus. Das hat sich nun erfüllt, Stamm freut sich nun in der 2. Liga "auf andere Stadien, auf anderen Fußball." Doch das ist Zukunftsmusik, sagt Stamm. Für das nächste Spiel am Samstag gehe es nun darum, "mit einem guten Gefühl aus der 3. Liga rauszugehen."