Was Stamm aber beim Gedanken an die Familie Diekmeier sehr klar ist: "Fußball wird immer eine Nebensache bleiben." Die 14-jährige Tochter von Diekmeier ist an Krebs erkrankt, wurde erst in dieser Woche erneut operiert. "In solchen Momenten zeigt sich, dass Gesundheit hundertmal wichtiger als Fußball ist", so Stamm, der seine "große Anteilnahme" aussprach und "allen Beteiligten alles Gute" wünschte.