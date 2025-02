Mit Intensität, Mut, Überzeugung – so will Dynamo Dresden gegen 1860 München am Sonntag (16. Februar 2025, ab 19.30 Uhr im Live-Ticker und komplett live hören) eine Trendwende nach zuletzt durchwachsenen Spielen gelingen. Das wünscht sich zumindest Dynamo-Coach Thomas Stamm von seinem Team, das im neuen Jahr erst einen Sieg geholt hat.