Energie Cottbus ist zwar noch Tabellenzweiter, aber längst nicht mehr so stabil wie in der famosen Hinrunde. Der Aufsteiger kann sich aber nach wie vor auf seine Heimstärke verlassen, hat von 14 Spielen daheim nur zwei verloren. Aue will das dritte Team sein, dass die Lausitz mit voller Ausbeute verlässt. Vor allem in Sachen Mentalität wollen die Erzgebirgler punkten. "Da wollen wir mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht sogar besser sein", erklärte der Auer Abwehr-Routinier.