Ob Vlachodimos am Samstag vielleicht sogar von Beginn an aufläuft, wird man sehen. Klar ist bereits, dass das Stadion in Regensburg mit 15.700 Zuschauern ausverkauft sein wird. Darunter werden auch 1.800 stimmgewaltige Anhänger der SG Dynamo Dresden sein, die darauf hoffen, dass auch am Samstag ein Team mit neuem Mut auflaufen wird.

Der SSV Jahn Regensburg hat, anders als Dynamo, im Kampf um den direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga trotz der 0:1-Niederlage in Ulm weiter alles in der eigenen Hand. Bei Spitzenreiter Ulm, so Cheftrainer Joe Enochs, habe sein Team eine "ordentliche Leistung gebracht". Allerdings dürfe man sich so viele Fehler wie vor dem Gegentor, "in einem solchen Spitzenspiel nicht mehr leisten". Personell muss Enochs neben den weiter verletzten Eric Hottmann und Erik Tallig nur auf Louis Breuning verzichten, der sich das fünfte Gelb abgeholt hatte.