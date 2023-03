Fußball | 3. Liga Hält die Ungeschlagen-Serie? HFC bereit für das Duell beim Spitzenreiter Elversberg

28. Spieltag

Seit fünf Spielen ist Sreto Ristic beim Halleschen FC im Amt, unter seiner Regie ist der HFC noch ungeschlagen. Hält die Serie auch beim Spitzenreiter SV Elversberg? Am Sonntag gibt's die Antwort in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde.