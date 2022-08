Drittliga-Auftakt geglückt, so kann es weitergehen. Nach dem 3:2-Erfolg des FSV Zwickau gegen den Halleschen FC am ersten Spieltag geht die Reise der "Schwäne" am Sonnabend (6. August) zum SV Meppen. 14 Uhr erfolgt der Anpfiff in der Hänsch-Arena, "Sport im Osten" ist per Live-Ticker auf mdr.de/sport und in der "SpiO"-App dabei.