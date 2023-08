Zuletzt hatte Dynamo Dresden gezwungenermaßen ein spielfreies Wochenende. Für den DFB-Pokal hatten die Sachsen die Qualifikation verpasst und im Sachsenpokal waren sie in der ersten Runde noch nicht im Lostopf. Also hieß es, das Beste aus der Situation zu machen. Neben einem Testspiel gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC (2:0) nutzte SGD-Coach Markus Anfang die Zeit zur Gegnerbeobachtung und schaute sich die Pokal-Überraschung des kommenden Gegners Sandhasen gegen Hannover 96 live im Stadion an.