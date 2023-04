Mannheim - heimstärkstes Team der Liga

Im Vergleich zur Niederlage in Osnabrück wird Ristic drei Mal tauschen müssen. Alternativen hat er genügend. Für Zimmerschied könnte Sebastian Müller spielen, in der Defensive sind Sören Reddemann und Alexander Winkler Optionen. Der Trainer hat trotz der erneuten Wechselrochaden keinerlei "Bauchschmerzen" und ist überzeugt davon, dass seine Mannschaft "jeden Gegner bespielen und besiegen kann".

Am fünftletzten Spieltag steht in Mannheim für beide Teams viel auf dem Spiel. Waldhof will den letzten Strohhalm ergreifen, um doch noch in den Aufstiegskampf einzugreifen, Halle braucht Punkte für den Klassenerhalt. Vier Zähler trennen die Saalestädter von dem ersten Abstiegsplatz.

Wunschvorstellung: Vorlegen und auf Patzer hoffen

Bestenfalls sieht das Szenario am Wochenende so aus: Halle fährt am Freitag in Mannheim drei Punkte ein, legt dann die Beine hoch und schaut zu, wie die Konkurrenten Oldenburg (Sonntag in Essen) und Bayreuth (Samstag gegen Duisburg) Federn lassen. Im besten Fall beträgt der Vorsprung nach diesem Wochenende sieben Zähler bei noch zwölf zu vergebenden Punkten.

Dass zwischen Wunsch und Realität oft Welten liegen, ist hinreichend bekannt. Dass die Trauben in Mannheim sehr weit oben hängen auch. Waldhof hat zwei Gesichter, ist zu Hause deutlich stärker. Um genau zu sein: Das erfolgreichste Team der 3. Liga. 13 Siege, ein Remis, zwei Niederlagen bedeuten 40 Punkte vor Heimfans. Im Carl-Benz-Stadion bekommt Mannheim seine PS auf den Platz.

Mannheim - defensiv nicht sattelfest