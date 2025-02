"Wir dürfen uns jetzt nicht ausruhen und denken, wir können einen Schritt weniger machen, sondern sogar einen Schritt mehr machen, um in der Erfolgsspur zu bleiben. In Wiesbaden müssen wir daher als gesamte Mannschaft in alle Richtungen gut marschieren", sagte Härtel am Donnerstag auf der Pressekonferenz.