Die Realität sieht anders aus. Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga ist der FC Erzgebirge auch in der dritten Spielklasse Tabellenletzter. In acht Spielen gelang der Mannschaft von Trainer Timo Rost kein einziger Sieg, zuletzt verlor sie zu allem Überfluss auch noch das Westsachsenderby gegen den FSV Zwickau . Sogar der Aufsteiger SpVgg Bayreuth steht besser da als der FCE, dabei hatte Trainer Rost seinen Ex-Verein vor der Saison unter anderem deswegen gen Aue verlassen, weil er den Kader der Oberfranken nicht konkurrenzfähig fand.

Als Trainer sei er ein Entwickler, erklärte Rost nach seiner Ankunft in Aue. "Ich arbeite nach Dreijahresplänen." Will er diesen Plan weiterverfolgen, muss er gegen den Tabellenzweiten aus München gewinnen. Das machte Aue-Aufsichtsrat Torsten Enders am Dienstag nach einer Krisensitzung der Vereinsspitze unmissverständlich klar: "Wir haben uns dafür ausgesprochen, dass der Trainer im nächsten Spiel beweisen kann, welche Möglichkeiten die Mannschaft noch hat." Der Angesprochene versprach tags darauf: "Wir wollen Freitag anfangen, ein anderes Gesicht zu zeigen."