Über fünf Monate später folgt nun das Rückspiel im etwas mehr als 30 Kilometer von Stuttgart entfernten Großaspach. 4.000 Zuschauer werden erwartet, Stand Donnerstag waren bereits 2.700 Gästetickets verkauft. "Gerade solche Spiele sind richtungsweisend. Wir tun gut daran nachzulegen. Auch weil wir nicht so gut ins neue Jahr gestartet sind", erinnerte Stamm. Gleichwohl betonte der Dynamo-Trainer, dass "wir gut aufgestellt sind, gut vorbereitet sein werden" und forderte: "Wir müssen gute Lösungen haben, sie gar nicht erst in ihr Spiel kommen lassen und ihren Rhythmus, ihren Speed, ihr Tempo brechen. Das Hinspiel hat gezeigt, dass wir unsere Dinge sehr konstant abarbeiten müssen. Erfahrung kann uns helfen, aber es wäre schlecht, sich darauf zu verlassen."

Personell werden weiterhin Jonas Oehmichen, der nach seiner Schulter-OP ins Lauftraining eingestiegen ist, und der am Oberschenkel verletzte Vinko Sapina fehlen. Ein Fragezeichen steht aktuell hinter dem Einsatz von Innenverteidiger Andi Hoti, den Muskelprobleme im Oberschenkel behindern. Die Entscheidung falle nach dem Abschlusstraining am Freitag, informierte Thomas Stamm. Falls der Winterneuzugang vom 1. FC Magdeburg ausfällt, wären Claudio Kammerknecht und Lukas Boeder die ersten Alternativen für den frei werdenden Platz in der Innenverteidigung.