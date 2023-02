Drei Punkte aus zehn Spielen in der Fremde hat der Hallesche FC bisher mitgenommen. In der Rubrik sind die Rot-Weißen wie in der Gesamttabelle alleiniges Schlusslicht. Hinzu kommt die ähnlich erschreckende Bilanz der letzten vier Liga-Partien, in denen keine Punkte und 4:15 Tore zu Buche stehen. Als neuer Trainer kann man sich kaum eine schwierigere Ausgangssituation vorstellen. Trotzdem gibt es Fakten, die dafür sprechen, dass Ristic gleich bei seiner Premiere die Trendwende schaffen könnte.

Oldenburg macht sich Sorgen über Heimspiel auswärts

Im Hinspiel setzte sich der HFC (hier: Leon Damer, rechts) gegen Oldenburg (links Robert Zietarkis) mit 2:0 durch. Bildrechte: IMAGO / Eibner Zum einen ist es diesmal eben gar kein richtiges Auswärtsspiel, weil Oldenburg erstmals nach Hannover in die Heinz-von-Heiden-Arena des Zweitligisten umziehen muss. Im heimischen Marschwegstadion dürfen Spiele aus Lärmschutzgründen nach 18:30 Uhr nicht mehr angepfiffen werden, dazu würde das Flutlicht den Verkehr auf der unmittelbar daneben verlaufenden A28 beeinträchtigen.

Der Aufsteiger wird noch dazu an einem Wochentag nicht annähernd mit der üblichen Zuschauerunterstützung von durchschnittlich 6.060 Heimfans rechnen können. VfB-Trainer Dario Fossi stellte das schon vorher als problematisch heraus: "Wir bereiten uns wie auf ein Auswärtsspiel vor, obwohl es ja ein Heimspiel ist. Das ist für uns natürlich ziemlich blöd, da es ein wichtiges Spiel ist.“ Oldenburg hat zuhause mit Dortmund II ohnehin die wenigsten Punkte eingefahren, da muss Halle also nicht gerade mit zitternden Füßen im Bus sitzen.

So will Ristic die mentale Blockade lösen

Sreto Ristic trägt seit dieser Woche die Verantwortung beim HFC fürs Unternehmen Klassenerhalt. Bildrechte: IMAGO/Fotostand Zum anderen hat Ristic eben einen Psychotrick auserkoren, um bei seinen Jungs den blockierten Schalter im Kopf umzulegen. "Wir sind Tabellenletzter. Deshalb ist für uns jetzt jedes Spiel ein Topspiel, denn wir haben wenig zu verlieren und es gibt für uns sowieso keine einfachen Gegner", sagt der neue Verantwortliche an der Seitenlinie. Sprich: Der HFC will beim Abstiegskracher in den "Topspiel"-Modus schalten, um die Birne freizubekommen und sich aus der Negativspirale zu befreien.

"Wir müssen an den Schwachstellen drehen, nur so sind wir konkurrenzfähig", betont der gebürtige Zagreber dabei. "Wir konzentrieren uns darauf, an den Basics zu arbeiten, nicht über irgendwelche spielerische Noten oder Systeme zu grübeln. Es geht um die Grundtugenden, also ein Team hinzustellen, das die Zweikämpfe annimmt. Dazu gilt es, die Abstände zwischen und in den Mannschaftsteilen zu korrigieren." Mehr Kompaktheit, weniger Löcher für den Gegner - so lautet das Motto etwas freier ausgedrückt.

Erste Maßnahmen von Ristic schon geplant