Thielemann würde übrigens in die 4. Liga mitgehen, die Verträge fast aller Spieler laufen dagegen aus. Noch ist das Zukunftsmusik. Solange Hoffnung besteht, lebt diese bei den Westsachsen. "Ich denke nicht daran, was ist noch möglich und was nicht. Ich denke nur an die Woche, die ansteht und, wie wir den Gegner knacken können." Und das wird am Sonntag eine knifflige Nummer. Thielemann erwartet eine "enorm schwierige Aufgabe". Osnabrück habe beachtliche Leistungen hingelegt und sei eine Topmannschaft.

Enttäuschte Zwickauer: Robin Ziegele, Ronny Thielemann und Johannes Brinkies. Bildrechte: IMAGO / Eibner