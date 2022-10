Fußball | 3. Liga Hallescher FC will weiter aus dem Keller klettern

Hauptinhalt

In der letzten Woche konnte der Hallesche FC vorerst aufgeatmen. Nach dem 3:0-Erfolg gegen Bayreuth wurde die Kritik an der Mannschaft und Cheftrainer André Meyer etwas leiser. Doch nun wartet die nächste Aufgabe bei Tabellennachbar VfL Osnabrück. Das Fluchtlichtspiel an der Bremer Brücke verspricht Spannung zum Reformationstag (19 Uhr live im Audio und Liveticker in der SpiO-App).